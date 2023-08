Mit Bildergalerie Jürgen Danker aus Rendswühren liebt Experimente beim Fotografieren Von Ralf Seiler | 25.08.2023, 09:45 Uhr Fast 75 Jahre und kein bisschen müde, Neues auszuprobieren. Der Kamera und der Drohne von Hobbyfotograf Jürgen Danker ist inzwischen noch ein Fotomikroskop gefolgt. „Die Faszination für die Fotografie und besonders auch die Entdeckung neuer geografischer Muster sind ungebremst“, sagt Danker. Foto: Ralf Seiler up-down up-down

Infrarotfotografie, Luftaufnahmen per Drohne, Insekten in Großaufnahme: Jürgen Danker aus Rendswühren probiert immer etwas Neues. Das zeigt er am Montag in Neumünster.