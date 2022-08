Annbritt Menck (35, von links), Susanne Brandt (41) und Sabrina Andresen (41) freuen sich auf das Jubiläumsfest, bei dem auch 70 Jahre Friedenskirche gefeiert wird. FOTO: Joana Lee Wolff up-down up-down Sportverein, Reitverein und Kirche Drei große Jubiläen werden zum Festwochenende für die Wasbeker Von Joana Lee Wolff | 21.08.2022, 08:15 Uhr

Am Wochenende 27. und 28. August geht es rund in Wasbek. Reit- und Fahrverein, Sportverein und die Friedenskirche feiern gemeinsam. Sabrina Andresen verrät, was geboten wird.