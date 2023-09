Feuerwehr Gadeland in Neumünster Jugendfeuerwehr Gadeland feiert ihr 10-jähriges Jubiläum Von Leon Damerow | 10.09.2023, 15:34 Uhr Nasser Spaß: Ein Wittorfer JF-Mitglied bereitet sich mit einer Wasserbombe auf einen zielgenauen Wurf vor. Foto: Leon Damerow up-down up-down

Am Sonnabend feierte die Jugendfeuerwehr Gadeland ihr 10-jähriges Bestehen bei Spiele-Wettkämpfen. Doch was hat sich seitdem verändert und was motiviert Jugendliche sich hier zu engagieren?