Jörg Tomaschewski (Mitte) setzt sich in einem Trainingsspiel der Gehörlosen-Nationalmannschaft gegen Lukas Keßler (links) und Joshua Hald in Szene. Am 10. März spielt er mit dem Auswahlteam in Neumünster gegen die SG Wift II.

Foto: Jörg Lühn