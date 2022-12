Musikschule Neumünster Video: „Jetzt oder nie!“ — Im Chor für Menschen mit Krebs geht es um mehr als Musik Von Victoria Lippmann | 24.12.2022, 09:51 Uhr

Video Play Icon Video Play Icon 03:58 Video Play Icon Video Play Icon 03:58

„There is hope in our soul“ - Der Chor aus Neumünster für Krebserkrankte und Angehörige gibt den Menschen ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Warum es um mehr geht, als nur gemeinsam zu singen, erzählen uns die Teilnehmer im Video.