Investor Jens Heeck steht neben dem Maschinenhaus einer Windkraftanlage. Foto: Simon Förster up-down up-down Drei Windräder an der A7 Windpark in Loop hat eine eigene Autobahnzufahrt – nur für die Bauarbeiten Von Simon Förster | 04.02.2023, 09:00 Uhr

Der Bau von drei neuen Windkraftwerken in Loop läuft auf Hochtouren. Bei einem Gang über das Gelände an der A7 gewährt Investor Jens Heeck einen Einblick in das Großprojekt.