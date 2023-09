Beratung im Bauausschuss Masterplan Mobilität für Neumünster: Ratsversammlung hat das letzte Wort Von Rolf Ziehm | 16.09.2023, 16:31 Uhr Der Masterplan hat das Ziel, bis 2035 den motorisierten Individualverkehr auf ein Drittel zu begrenzen. Zwei Drittel soll dann der Anteil im „Umweltverbund“, wie hier mit dem Bus im ÖPNV, ausmachen. Archivfoto: Dörte Moritzen up-down up-down

Zwei Jahre lang wurde am Masterplan Mobilität gearbeitet, den die Ratsversammlung in Neumünster jetzt beschließen will. Nicht alle Kritiker sind überzeugt.