Kirchengemeinde Neumünster-Einfeld Iris Bendzuk: „Die seelsorgerische Arbeit ist für mich eine ehrenvolle Aufgabe“ Von Benjamin Steinhausen | 22.09.2023, 09:01 Uhr Diakonin Iris Bendzuk hört nach 33 Jahren in Einfeld auf. Foto: Kirchengemeinde Einfeld up-down up-down

Iris „Isi“ Bendzuk (60) ist seit 33 Jahren beliebte Diakonin in der Kirchengemeinde Neumünster-Einfeld. Nun gibt sie ihr Amt im Stadtnorden auf. Im Gespräch mit Courier-Reporter Benjamin Steinhausen berichtet sie, wie sie Diakonin in Einfeld wurde, was ihr besonders viel Spaß an der Arbeit gemacht hat und wohin es sie jetzt zieht.