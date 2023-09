Aktionstag Interkulturelle Woche Neumünster feiert seine Vielfalt von 129 Nationen: Liebe und Kultur gehen durch den Magen Von Ralf Seiler | 24.09.2023, 16:59 Uhr „Guten Appetit bei der kleinen Reise durch die Esskultur Afrikas“, meinten Aicha Bilim aus Kamerun und Phiona Najjuhare aus Uganda von der Afrikanisch-Deutschen Gesellschaft. Foto: Ralf Seiler up-down up-down

Das Leben in der Schwalestadt sei „so bunt wie die Zuckerwatte am Naschstand für die Kinder“, hieß es beim Aktionstag der Interkulturellen Woche in Neumünster. So feierten die Neumünsteraner ihre Vielfalt.