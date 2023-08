Welche berühmten Personen wurden in Neumünster und Umgebung geboren? Eine interaktive Karte (alternativ: https://tjukanovt.github.io/notable-people) von Topi Tjukanov (Finnland) gibt Aufschluss darüber. Mit der Computermaus kann man sich durch die Ortschaften und deren Promis klicken.

Bekannte Menschen aus Neumünster und Umland: Wie die Karte funktioniert

Wird auf den Namen einer Person gedrückt, erscheinen drei Hinweise: das Geschlecht, die Information, ob die- beziehungsweise derjenige noch am Leben ist, und der „notability rank“, also quasi der Rang in der weltweiten Bekanntheitsskala.

Mehr Informationen: Karte von Topi Tjukanov: So wird die Bekanntheit bestimmt größer als Größer als Zeichen Auf welcher Basis wird der Bekanntheitsgrad ermittelt? Hierfür werden Informationen von Wikipedia und Wikidata herangezogen. Unter anderem spielt die Länge der Wikipediaeinträge eine Rolle, aber auch die Zahl der Aufrufe und die der externen Links.

Kartennutzer können die Kategorien filtern

Internetnutzer können in den Karteneinstellungen filtern, aus welchen Kategorien sie Namen angezeigt bekommen wollen. Zur Auswahl stehen „Culture“ (dt. Kultur), „Discovery & Science“ (dt. Entdeckung und Wissenschaft), „Leadership“ (dt. Führung), „Sports & Games“ (dt. Sport und Spiele) sowie „All“ (dt. alle). Pro Ortschaft wird jeweils nur die bekannteste Person aus dem ausgewählten Bereich angezeigt.

Bekannte Leute und aus Neumünster und Umgebung

Und wer sind nun die bekanntesten Leute in Neumünster und Umgebung? Schenkt man der Karte von Topi Tjukanov Glauben, dann ist es der Orientalist Eduard Sachau. Er belegt Platz 124.042 im weltweiten Ranking. 1845 in der Schwalestadt geboren, beschäftigte sich Carl Eduard Sachau, so sein vollständiger Name, als Wissenschaftler mit den Sprachen sowie der geistigen und materiellen Kultur des Orients.

Carl Eduard Sachau lebte von 1845 bis 1930. Er war ein Orientalist.

Nazi durch und durch

Nazi durch und durch war dagegen Alfred Todt. 1905 im Neumünsteraner Stadtteil Tungendorf geboren, trat er 1931 der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) bei. Er war nicht nur Reichshauptstellenleiter der NSDAP in München und stieg wenig später zum Leiter der Abteilung M auf, die die Partei auf den Zweiten Weltkrieg vorbereitete, sondern auch Redakteur eines nationalsozialistischen Wochenblatts. Nach dem Überfall auf Polen war er zeitweise Landrat des Landkreises Lask. Außerdem war er Mitglied der Schutzstaffel (SS), wurde 1942 zum Kriegsdienst eingezogen. Er war gesundheitlich für den Frontdienst nicht geeignet und wurde daher als Fürsorgereferent im SS-Oberabschnitt Spree eingesetzt.

Ida Hinz schrieb Geschichte – Johann Westphal kam ins Konzentrationslager

Für Ida Hinz (geb. Präkelt) ging es von der idyllischen Gemeinde Bönebüttel in die Großstadt Kiel. Sie schrieb dabei Geschichte: Als erste Frau in der Geschichte der Stadt Kiel wurde sie 1970 zur Stadtpräsidentin ernannt. Die Verwaltung würdigte ihre Verdienste einige Jahre später mit der Verleihung der Ehrenbürgerrechte. Damit sollte die kommunalpolitische Tätigkeit von „Uns Ida“, wie sie weithin genannt wurde, gewürdigt werden. 1986 starb sie im Alter von 81 Jahren. Der Ida-Hinz-Platz im Kieler Stadtteil Gaarden-Ost erinnert nach wie vor an sie.

In der Politik bekannt war auch der Ehndorfer Carl Winkelmann. Mit abgeschlossener Böttcherlehre kandidierte der Sozialdemokrat von 1913 bis 1918 im Wahlkreis 5 in der Provinz Schleswig-Holstein für den Deutschen Reichstag. Davor und danach war Winkelmann, geboren 1865, in der Bremer Politik tätig.

Das Politik-Trio wird von Johann Westphal komplettiert, der in Dosenmoor geboren wurde. Der gelernte Kesselschmied war erst Mitglied in sozialdemokratischen Parteien, ehe er sich dann der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) anschloss. Am 5. März 1933 wurde er in die Hamburger Bürgerschaft gewählt, zwei Wochen später jedoch festgenommen. Er blieb bis Januar 1934 im Konzentrationslager. 1954 starb er in Ostberlin während einer Teilnahme am Deutschlandtreffen der Freien Deutschen Jugend, einem kommunistischen Jugendverband.

Hat großen Anteil an der Medizin von heute: Gerd Antes

Gerd Antes aus Wasbek studierte Elektrotechnik und Mathematik – und gilt als Wegbereiter für die evidenzbasierte Medizin, also der medizinischen Versorgung, die die Erkrankung eines Patienten auf Grundlage der besten zur Verfügung stehenden Daten behandelt. 2012 hat die Medizinische Fakultät der Universität Freiburg den Medizinstatistiker zum Honorarprofessor ernannt.

Mit dem Einfelder Friedrich Hauschildt ist ein weiterer Prominenter aus einem Neumünsteraner Stadtteil vertreten. Der Theologe war unter anderem Präsident der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und trat 2015 in den Ruhestand.

Friedrich Hauschildt war unter anderem Präsident der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands.

Olympische Sommerspiele: Medaillengewinner kommt aus Neumünsteraner Umland

Für Herbert Blöcker ging es sportlich hoch hinaus. Der Reiter wurde in Fiefharrie, einem Ortsteil der Gemeinde Negenharrie, geboren und holte bei den Olympischen Sommerspielen 1976 in Montreal (Kanada) und 1992 in Barcelona (Spanien) insgesamt drei Medaillen (zweimal Silber, einmal Bronze). 2014 starb die Vielseitigkeitslegende nach langer schwerer Krankheit in Elmshorn.

Herbert Blöcker blieb bei Olympia ohne Goldmedaille – gänzlich ohne Edelmetall blieb er aber nicht.

Dem Stöbern auf der interaktiven Onlinekarte sind keine Grenzen gesetzt. Insgesamt soll es Millionen von Leute aus 5500 Jahren Menschheitsgeschichte zu entdecken geben – aus allen Winkeln der Erde.