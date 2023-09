„Land schafft Verbindung“ aus Wasbek Agrarministerkonferenz in Kiel: Bauern-Demo mit 500 Traktoren geplant Von Susanne Otto | 19.09.2023, 09:01 Uhr Uta von Schmidt-Kühl und Markus Kühl aus Wasbek stehen vor den Anhänger, den sie für die Demo in Kiel am Donnerstag, 21. September, vorbereitet haben. Auf die Kreuze sollen noch Gummistiefel gesteckt werden. Foto: Susanne Otto up-down up-down

Wenn die Agrarminister von Bund und Ländern mit Cem Özdemir und Werner Schwarz diese Woche in Kiel zusammenkommen, wird „Land schafft Verbindung“ wie schon im März in Büsum demonstrieren. Warum die Demo dieses Mal nur an einem Tag läuft, welche Route die Trecker nehmen, wo es zu Verkehrsbehinderungen kommt und was die Landwirte fordern, darüber spricht die Landesvorsitzende Uta von Schmidt-Kühl aus Wasbek.