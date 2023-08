Fußball / Kolumne Querpass Fußballfans in und um Neumünster freuen sich: Es geht herrlich turbulent zu Eine Kolumne von Arne Schmuck | 18.08.2023, 18:59 Uhr Auch das hat es in dieser Saison in der Fußball-Kreisliga Mitte schon gegeben: Mattes Burkhardt vom SV Boostedt und Schiedsrichterassistent Kay Petersen im „Zweikampf“. Foto: Arne Schmuck up-down up-down

An den ersten drei Spieltagen gibt es in der Kreisliga Mitte Resultate, die niemand vorhergesagt haben dürfte. Das lässt die Vorfreude auf die neue Runde steigen. Aber dennoch gibt es eine Prognose, die so sicher ist wie das Amen in der Kirche.