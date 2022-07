König Ulf und Königin Jessica lassen durch die Hofnärrin Annika Steuern eintreiben. FOTO: Rolf Ziehm up-down up-down Kinderstadt Neumünstrum Königin Jessica und König Ulf müssen am Mittwoch abdanken Von Rolf Ziehm | 04.07.2022, 17:05 Uhr

Noch ist die Kinderstadt Neumünstrum an der Memellandstraße eine Monarchie. Doch die Regentschaft von Königspaar Jessica und Ulf neigt sich dem Ende zu. Am Dienstag wird eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister gewählt. Die Amtsübergabe ist am Mittwoch.