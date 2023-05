Polizeieinsatz in Neumünster Foto: Friso Gentsch up-down up-down Polizeieinsatz in Neumünster Innenstadt: Jugendliche brechen Auto auf Von Benjamin Steinhausen | 22.05.2023, 13:03 Uhr

In der Nacht zu Montag melden Anwohner der Polizei in Neumünster eine Gruppe Jugendlicher, die sich an einem Fahrzeug zu schaffen machte.