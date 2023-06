Trixi Stuhlmacher konzentriert sich beim Zielen mit dem Luftgewehr. Foto: Alexandra Bury up-down up-down Beliebtes Fest in Latendorf Mit Umzug und Spielen: Ein ganzes Dorf schießt auf den Vogel Von Alexandra Bury | 05.06.2023, 11:11 Uhr

In Latendorf freuen sich alle auf das jährliche Vogelschießen. Am Sonnabend feierte das ganze Dorf mit Umzug und Spielen. Am Ende standen die neuen Majestäten fest.