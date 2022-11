Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus gab es bei den Pflegekräften von Anfang an eine hohe Impfquote. Foto: www.franksiemers.com up-down up-down Vor Ende der einrichtungsbezogenen Impfpflicht Pflege und Krankenhaus: Bisher keine Sanktionen in Neumünster Von Hannes Harding | 25.11.2022, 08:00 Uhr

Kein Platz für Mitarbeiter im Gesundheitswesen und in der Pflege, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen - das galt seit 15. März 2022. Umsetzen sollten das die Gesundheitsämter. Doch in Neumünster war die Behörde derart in der Pandemie gefordert, dass bis heute keinerlei Sanktionen verhängt wurden.