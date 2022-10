Die Spendenübergabe an den Förderverein „Bright School“ fand in der Immanuel-Kant-Schule statt. Auf dem Bild zu sehen sind Fiete Beil (links), Marla Heppner, Miriam Wede, Silke Leng, Rebecca Rothermel und Lillian Smeets. Foto: Jennifer Dold up-down up-down Immanuel-Kant-Schule spendet 1000 Euro Wie geht Schule in Tansania? - Projekt verbindet Schüler über Kontinente Von Jennifer Dold | 05.10.2022, 11:31 Uhr

Wie sieht der Schulalltag in einer ostafrikanischen Schule aus? Die Immanuel-Kant-Schule geht ein Partnerschaftsprojekt mit einer Schule in Tansania ein. Sie spendet zudem Geld an den Förderverein „Bright School.“