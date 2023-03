Die Wittorfer Straße war von der Altonaer Straße bis zum Waschpohl wegen der Durchsuchung gesperrt. Foto: Susanne Otto up-down up-down Illegales Glücksspiel Schon wieder Razzia in Neumünster: 85 Polizisten im Einsatz Von Susanne Otto | 10.03.2023, 18:44 Uhr | Update vor 1 Min.

Am Freitag überprüfte die Polizei insgesamt sechs Objekte, darunter zwei Teestuben und eine Shisha-Bar, wegen des Verdachts auf verbotenes Glücksspiel. Erst vor einer Woche war die Polizei in dieser Sache mit einem Großaufgebot an der Kieler und der Rendsburger Straße im Einsatz gewesen.