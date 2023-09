Es passierte morgens auf dem Weg zur Schule: Am Donnerstag, 14. September 2023, fuhr ein neunjähriger Junge gegen 7.20 Uhr mit einem Freund mit dem Rad zum Unterricht, als ihm an der Schulstraße auf dem Wanderweg entlang des Fußballplatzes eine Frau entgegenkam. Die Spaziergängerin hatte einen schwarzen Hund an der Leine. Als sie an dem radelnden Jungen vorbeiging, biss das Tier den Neunjährigen plötzlich in den Oberschenkel.

Anstatt anzuhalten, ging die Frau mit dem Hund einfach weiter, ohne sich um den Jungen mit der blutigen Wunde zu kümmern. Die Polizei bewertet dieses Verhalten als fahrlässige Körperverletzung und sucht jetzt die unbekannte Hundehalterin. Sie ist zirka 40 ist 50 Jahre alt, knapp 1,70 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit hatte sie ihre schwarzen, langen Haare zum Zopf gebunden. Zu dem Hund ist nur bekannt, dass es sich um ein schwarzes Tier gehandelt hat. Die Polizeistation in Wahlstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel. 04554-7051-0.