Üben für den großen Auftritt am 27. August: die U10-Junioren des FC Torpedo Neumünster mit Trainer Christian Peters. FOTO: Arne Schmuck up-down up-down Neumünster / Fußball HSV, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC und Hansa Rostock: FC Torpedo freut sich auf die Stars von morgen Von Arne Schmuck | 25.08.2022, 11:41 Uhr

Insgesamt zwölf Mannschaften gehen am Sonnabend, 27. August, beim Turnier der „Taubenträger“ an den Start. Der Nachwuchs des polnischen Erstligisten Pogon Stettin verleiht dem Event an der Geerdtsstraße einen internationalen Anstrich.