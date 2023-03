Foto: Tilman Wrede Freie Betten in Hotels und Ferienwohnungen Osterferien: Viele Gäste kommen nur auf der Durchreise nach Neumünster Von Tilman Wrede | 28.03.2023, 17:52 Uhr

Am 6. April beginnen in Schleswig-Holstein die Osterferien. Über das Osterwochenende bis zum 10. April sind in der Schwalestadt noch viele Betten frei. Das zieht Gäste über die Feiertage nach Neumünster.