Tobias Bergmann und Anna-Katharina Schättiger werden auch die Holstenköste 2023 eröffnen. Danach wird vier Tage lang gefeiert. Archivfoto: Gunda Meyer Holstenköste 2023 So wird das große Stadtfest in Neumünster eröffnet Von Dörte Moritzen | 05.06.2023, 12:45 Uhr

Am Donnerstag, 8. Juni, wird am Nachmittag in Neumünster die Holstenköste 2023 eröffnet. Zum Start des großen Stadtfestes in der Innenstadt sind bereits viele Programmpunkte geplant.