Die Toilettenwagen werden von Personal sauber gehalten. Deshalb kostet die Nutzung auch im Jahr 2023 etwas. Foto: Grischa Malchow up-down up-down Stadtfest 2023 in Neumünster Hier finden Besucher der Holstenköste Toiletten Von Grischa Malchow | 08.06.2023, 11:45 Uhr

Wer auf der Holstenköste in Neumünster ein WC sucht, wird an vielen Stellen fündig. Hier stehen die Toilettenwagen in diesem Jahr. Kostenlos ist der Gang zum Klo jedoch nicht.