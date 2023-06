Jasmin Aeschlymann (links) und ihre Tochter Anna hatten ihren Stand schon um 4 Uhr morgens aufgebaut und freuten sich wenige Stunden später über gute Geschäfte. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Holstenköste 2023 Flohmarkt in Neumünster: Das waren die begehrtesten Schnäppchen Von Dörte Moritzen | 11.06.2023, 15:13 Uhr

Kleidung, Bücher, CDs, Haushaltswaren oder Schmuck: Beim Holstenkösten-Flohmarkt in Neumünster gab es am Sonntag fast alles, was das Herz begehrt. Dennoch hat sich das Sortiment verändert, meinten Besucher.