Zuchtleiter Stephan Haarhoff wird mit den anderen Mitgliedern der Körkommission in den kommenden Tagen entscheiden, welche Holsteiner Hengste des Jahrgangs 2020 zur Zucht zugelassen werden. Foto: Holsteiner Verband up-down up-down Holsteiner Hengst-Tage Wer wird der Siegerhengst des Jahres 2023 in Neumünster? Von Sonja Kröger | 08.02.2023, 14:00 Uhr

Die Holsteiner Hengste kommen zurück in die Holstenhallen – am Donnerstag, 9. Februar, beginnt in Neumünster die Holsteiner Woche mit Junghengstkörung, Auktion und Verbandshengstpräsentation.