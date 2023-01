Felix (v.l.), Felix, Alexander, Hans und Azan diskutieren über die Gründe in Neumünster zu bleiben oder wegzugehen. Foto: Tilman Wrede up-down up-down Was kommt nach dem Abitur? Keine Hochschule, schlechter ÖPNV, aber schöne Natur im Umland: Was hält Dich in Neumünster? Von Tilman Wrede | 31.01.2023, 16:04 Uhr

Wer nach dem Abitur in Neumünster bleiben will, muss sich mit dem Ausbildungsangebot der Stadt zufriedengeben. Aber wie ist die Lebensqualität für junge Menschen? Und was hält Leute nach der Schule eigentlich hier?