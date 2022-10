In „Follow The Sun - Der Sommer meines Lebens” verarbeitet Helmut Zierl eine dunkle Phase seiner Jugend. Foto: Alexandra von Fragstein up-down up-down „Traumschiff”-Schauspieler in Neumünster Helmut Zierl erzählt von einer Jugend voller Drogen, Sex und Obdachlosigkeit Von Alexandra von Fragstein | 31.10.2022, 16:15 Uhr

Schauspieler Helmut Zierl las im Theater in der Stadthalle aus seinem autobiografischen Buch „Follow The Sun - Der Sommer meines Lebens”, in dem er von den dunkelsten drei Monaten seiner Jugend erzählt.