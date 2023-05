Seit Dienstagnachmittag (30. Mai) sucht die Polizei in Großenaspe und Umgebung nach Helga F. Die 84-Jährige ist dement und orientierungslos und hat ihr gewohntes Umfeld in Großenaspe verlassen.

Die Polizei sucht nach der 84-jährigen Seniorin Helga F. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Laut Zeugen wurde die Vermisste am späten Dienstagnachmittag möglicherweise an der Landstraße zwischen Großenaspe und Bimöhlen gesehen. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei mit Hunden und einem Hubschrauber am Dienstagabend und während der Nacht haben nicht zum Auffinden der Seniorin geführt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Vermisste ist 1,67 Meter groß und von normaler Statur. Sie hat grauweißes Haar und ist mit einer dunkelblauen Hose und einem blauweißen Oberteil bekleidet.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Helga F. werden bei der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter Tel. 04551-8840, unter Tel. 110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.