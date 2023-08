Ernte in Willenscharen Heidelbeeren: So wird die Superfrucht angebaut, geerntet und verarbeitet Von Susanne Otto | 09.08.2023, 11:02 Uhr Annika Keller (24) wollte gerne mal wieder in Willenscharen Heidelbeeren pflücken. Für sie ist das eine Erinnerung an Kindertage. Foto: Susanne Otto up-down up-down

Seit 37 Jahren werden auf dem Hof Fölster in Willenscharen Heidelbeeren angebaut, mittlerweile in der dritten Generation. Jetzt ist die Zeit der Selbstpflücker – ein großer Spaß mit Treckerfahrt. Hendrik Fölster (30) erklärt, wie arbeitsintensiv der Anbau ist, was die Beeren kosten, wie sie am besten eingefroren werden, wie gesund sie sind und verrät ein Rezept.