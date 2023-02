Das Leck entstand vermutlich bei Bauarbeiten einer Fremdfirma. Foto: Armin Weigel dpa up-down up-down Wasserrohrbruch an der Hauptstraße In Brachenfeld und der Innenstadt von Neumünster kann es zu Druckschwankungen kommen Von Rolf Ziehm | 15.02.2023, 15:23 Uhr | Update vor 4 Min.

Ein Wasserrohrbruch an einer Trinkwasserleitung an der Hauptstraße führte zu Braunwasser und Druckschwankungen in Brachenfeld und Teilen der Innenstadt von Neumünster.