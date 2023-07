Bester Spieler der WM: Jörg Tomaschewski wurde nach dem Finale gegen Kroatien von seinen Töchtern Josi (rechts) und Leni beglückwünscht. Foto: Roland Knöchel up-down up-down Handball-WM für Gehörlose Vizeweltmeister und bester Spieler der WM: Jörg Tomaschewski aus Neumünster trumpft richtig auf Von Arne Schmuck | 16.07.2023, 19:20 Uhr

Bei der Weltmeisterschaft der Gehörlosen in Dänemark stehen zwei Akteure der SG Wift im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Neben Tomaschewski weiß auch Sönke Petersen in Kopenhagen zu überzeugen. Das Finale jedoch geht mit 28:22 an Kroatien.