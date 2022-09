Lufthoheit besitzt Wifts Jonas Brütt (dunkles Trikot), als er es mit Collin Voß (links) und Tim Schippel vom MTV Lübeck zu tun bekommt. Foto: Jörg Lühn up-down up-down Handball-SH-Liga Männer Barcelona und Kuwait lassen grüßen: SG Wift Neumünster wird am Ende richtig durchgeschleudert Von Jörg Lühn | 17.09.2022, 12:48 Uhr

Der Oberligaabsteiger lässt am Freitagabend in der KSV-Halle der knappen Derbyniederlage in Bordesholm ein 25:29 gegen den ambitionierten MTV Lübeck folgen. Die Gäste bieten einige Hochkaräter auf, während die Hausherren in den „falschen Kleidern“ spielen.