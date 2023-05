Traf an seinem 22. Geburtstag elfmal für die SG Wift, die aber dennoch verlor: Niclas Dietrich (am Ball), hier im Derby gegen die SG Bordesholm/Brügge. Foto: André Sell up-down up-down Handball-SH-Liga Männer Zukunft völlig offen: Große Sorgen um die SG Wift Neumünster Von Olaf Wegerich | 14.05.2023, 11:39 Uhr

Was wird aus dem Aushängeschild der Schwalestadt? Der Klassenerhalt hängt nach einer abschließenden 34:37-Niederlage vor 399 Zuschauern bei der HSG SZOWW in Ohrstedt am seidenen Faden, und auch in Sachen Personal herrscht aktuell völlige Unklarheit.