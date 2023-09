Handball-Landesliga Frauen SG Wift Neumünster geht erheblich verstärkt in die neue Saison Von Arne Schmuck | 09.09.2023, 12:01 Uhr Eine von mehreren neuen starken Spielerinnen im Trikot der SG Wift: Christine Oldach (rotes Trikot), hier im Vorbereitungs-Turnierspiel gegen den THW Kiel mit Kristin Hoffmann (verdeckt) und Torfrau Annika Jabusch. Foto: André Sell up-down up-down

Beim Tabellensechsten der Vorsaison sind mehrere Spielerinnen vor Anker gegangen, die schon höherklassig unterwegs waren. Vom Status eines Titelfavoriten will Trainer Helge Rahn aber nichts wissen. Am 10. September geht es mit einem Auswärtsspiel in Westerrönfeld los.