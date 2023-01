Trotz immerhin 30 Toren stand am Ende die Erkenntnis: Zu selten gab die SG Wift, so wie hier im Hinspiel Jonas Brütt (rechts), dem MTV Lübeck das Nachsehen. Foto: Jörg Lühn up-down up-down Handball-SH-Liga Männer SG Wift Neumünster beklagt ein kollektives Versagen in Lübeck Von Olaf Wegerich | 29.01.2023, 19:46 Uhr

Beim 30:44 auswärts gegen den Spitzenreiter MTV Lübeck ist die Abwehr der „Bären“ viel zu selten auf der Höhe. Co-Trainer Oliver Klenz stellt fest: „Bei uns war es so still wie in der Kirche.“