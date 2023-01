Mal wieder nicht zu stoppen: Wifts zehnmalige Torschützin Alexandra Beckmann, die sich hier gegen die Nortorferin Pia Klindt behauptet. Foto: André Sell up-down up-down Handball-Landesliga Frauen „Wenigstens kein Totalschaden“: SG Wift Neumünster poliert Hinrunde auf Von Arne Schmuck | 08.01.2023, 16:30 Uhr

Die so schlecht in die Saison gekommene Mannschaft von Trainer Helge Rahn landet den dritten Sieg hintereinander. Im Derby gegen die HSG 91 Nortorf gibt es vor 150 Zuschauern einen in der Höhe überraschenden 27:15-Erfolg.