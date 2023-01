Der Einfelder See in Neumünster ist ein beliebtes Erholungsziel. Foto: HC up-down up-down Immer Ärger mit Statistiken Hässlich, gefährlich und jetzt Scheidungshauptstadt: Neumünster und der Fluch der Zahlen Meinung – Hannes Harding | 19.01.2023, 12:20 Uhr

Immer wieder gerät Neumünster in Misskredit, weil die Stadt in Statistiken auf hinteren Plätzen landet. Vieles von dem, was manche Menschen aus den Zahlen herauslesen, dient nur dazu, Vorurteile zu bestätigen. Ein Kommentar.