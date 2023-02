Noch büffeln Thore (10, von links), Aleksandra (11), Emiliy (10), Anna (9) und Eliah (11) gemeinsam in der Klasse 4a an der Johann-Hinrich-Fehrs-Schule in Neumünster. Bald werden sich ihre Wege trennen. Dann werden sie alle auf weiterführende Schulen wechseln.

Foto: Dörte Moritzen up-down up-down