Tiwa (9) ist Fußball-Fan. Er hat sich einen Bericht über Messi rausgesucht, um den Fragebogen zu bearbeiten. Josefine (10) schaut sich einen Text über einen neuen Kinofilm für Kinder an. Die beiden Schüler aus der 4a der Grundschule an der Schwale lesen gern den Courier auf dem Tablet. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Zeitung in der Schule So entdecken Grundschüler in Neumünster ihre Tageszeitung per Tablet Von Dörte Moritzen | 10.01.2023, 13:00 Uhr

Wenn in der Grundschule an der Schwale in Neumünster 22 Viertklässler beim Projekt „Zeitung in der Schule“ (Zisch) den Courier lesen, müssen sie nicht mehr dicke Zeitungspakete verteilen. Hier wird bereits ganz modern per Tablet gearbeitet. Das hat durchaus Vorteile fürs Lernen.