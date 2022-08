Bürgermeisterin Ilona Bredow ist für die Trinkwasserversorgung, Karl-Hans Blöcker für die Wasserversorgung über Brunnen. FOTO: Susanne Otto up-down up-down Großharrie vor dem Bürgerentscheid Brunnen oder zentrale Wasserversorgung? Von Susanne Otto | 12.08.2022, 08:00 Uhr

Am Sonntag, 14. August, findet von 8 bis 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus der Bürgerentscheid in Großharrie statt. 421 Großharrier sind stimmberechtigt. Die zentrale Frage: „Möchten Sie die Entscheidung der Gemeindevertretung zum Bau einer zentralen Wasserversorgung in Großharrie aufheben?“