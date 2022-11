Auch am frühen Abend war die Feuerwehr in der MBA noch im Einsatz. Foto: Tom Nyfeler up-down up-down Großfeuer in Neumünster Löscharbeiten dauern am Abend an - erheblicher Sachschaden, aber kein Problem für die Fernwärme Von Hannes Harding | 17.11.2022, 18:30 Uhr

Das Großfeuer in der Abfallaufbereitungsanlage in Neumünster (MBA) ist am Abend unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Einsatzkräfte wurden zwischenzeitig ausgetauscht. Der Ausfall des Ersatzbrennstoffs ist für die SWN nicht problematisch.