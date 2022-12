Joel Hönneknövel (10) wohnt in unmittelbarer Nähe des neuen Spielplatzes am Haart. Er ist begeistert von der neuen Fläche, wo er mit Freunden toben kann. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Einweihung mit heißem Tee und Schatzsuche Großes Hurra: Neuer Spielplatz in der Innenstadt von Neumünster Von Dörte Moritzen | 14.12.2022, 16:00 Uhr

27 Grundschul- und Kitakinder stürmten am Mittwoch fröhlich einen neuen Spielplatz in der Innenstadt in Neumünster. Sie hatten das Areal zum Teil mit planen dürfen und waren jetzt zum ersten Probetoben eingeladen worden.