Sie kümmern sich von Anfang an um die Neuankömmlinge im Amt und in der Gemeinde: Rolf Pahl(rechts) und Akram Allshekha (Amtsverwaltung) sowie Lena Graefe links, (ehrenamtliche Koordinatorin in Großenaspe) und Dolmetscherin Olga Hahn.

Foto: Uwe Straehler-Pohl