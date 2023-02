Michael Merkel beschreitet das 4. Konzert des diesjährigen Orgelzyklus. Foto: Michael Merkel up-down up-down Großenaspe Orgelkonzert in der Katharinenkirche wird eine Reise durch Europa Von Josephine Brückner | 23.02.2023, 11:00 Uhr

Beim 16. Orgelzyklus in Großenaspe kommen spannende Künstler in das Dorf. Am 25. Februar findet das vierte Konzert der Reihe statt.