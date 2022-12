Dramatischer Großeinsatz an der Ecke Roonstraße/Hansaring: Über Stunden blieb am Sonntagabend die Straße gesperrt. Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Foto: Tom Wolter up-down up-down Nächtlicher Großeinsatz der Polizei in Neumünster Lebensmüder zieht Messer in 50 Metern Höhe: Polizistin muss Schuss abgeben Von Dörte Moritzen | 12.12.2022, 08:50 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein dramatischer Einsatz hat am Sonntagabend die Polizei in Neumünster stundenlang in Atem gehalten. Was als Rettung eines psychisch kranken Mannes begann, eskalierte wenig später.