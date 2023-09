Polizeiaktion in Neumünster Groß-Razzia in Rencks Park: Polizei stürmte den Drogen-Hotspot Von Dörte Moritzen | 15.09.2023, 10:39 Uhr Von allen Seiten stürmte die Polizei in Rencks Park. Vor allem wurden Drogen gesucht. Archivfoto: Gunda Meyer up-down up-down

Mit starken Kräften hat die Polizei in Neumünster am Donnerstag Rencks Park in der Innenstadt durchsucht. Das Areal gilt als Drogen-Hotspot. Vor allem das verwaiste Parkhotel war Ziel der Aktion.