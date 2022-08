Beim sh:z-Publikumspreis hatten die Zuschauer in den Holstenhallen die Qual der Wahl. FOTO: Hannes Harding up-down up-down Green-Screen-Festival in Neumünster sh:z-Publikumspreis: Siegt die Frechheit der Spechte? Von Alexandra von Fragstein | 04.08.2022, 15:25 Uhr

Am Mittwoch, 7. September, startet das Green-Screen-Festival in Eckernförde, aber schon jetzt geht das Naturfilmfest mit drei Filmen auf Tour, um den Gewinner des Publikumspreises des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z) zu ermitteln. Die Neumünsteraner konnten am Mittwoch in den Holstenhallen als erstes abstimmen.