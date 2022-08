Der Specht baut seine Höhlen manchmal an Orten, die man nicht für möglich hält. FOTO: „capricornumfilm“ up-down up-down Green-Screen-Festival 2022 Drei Naturfilme und ein Publikumspreis in den Holstenhallen Von Susanne Otto | 01.08.2022, 13:22 Uhr

Vom Geist des Nordens, von Baukunst und vom Märchenwald handeln die Filme, die am Mittwoch, 3. August, in den Holstenhallen zu sehen sind. So viele Plätze gibt es für die Besucher.