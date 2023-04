Eine Szene aus dem Film „Deep in the Heart“. Foto: Ben Masters up-down up-down Green Screen auf Tour Die besten Naturfilme aus 2022 in Neumünster Von Hannes Harding | 07.04.2023, 08:04 Uhr

Von Texas über Kanada bis zu magischen Momenten in der heimischen Tierwelt – das Naturfilmfestival Green Screen kommt mit einer Auswahl der besten neun Filme des Jahres nach Neumünster. Gezeigt wird „Best of Green Screen“ am Freitag, 14. April, um 17 Uhr auf der Outdoor-Messe in den Holstenhallen.