Gospelboat aus Kiel war zu einem Doppelkonzert in die Versöhnungskirche gekommen. Foto: Alexandra Bury up-down up-down Versöhnungskirche Neumünster Besonderer Geburtstagswunsch zieht Gospelboat aus Kiel zum Konzert in die Gartenstadt Von Alexandra Bury | 20.03.2023, 14:14 Uhr

Am Sonntag wurde es laut in der Versöhnungskirche Neumünster. Das Doppelkonzert mit amerikanischen und afrikanischen Gospels, gesungen von Künstlern aus Kiel und Neumünster, zog viele Besucher an.